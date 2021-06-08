Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Göksun-Elbistan kara yolu Akçırı mevkisinde, Abdullah E. idaresindeki otomobil, Durmuş B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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