İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen iki kamyonu merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

Arama yapılan araçların birinde kaçak 4 milyon 940 bin makaron, diğerinde 10 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

Polis, kaçak ürünlerle ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.