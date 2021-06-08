Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Parkta otururken yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Ali Paşa Mahallesi'ndeki Yaşam Parkı'ndaki bir ağaca yıldırım düştü.
Bu sırada ağacın altında bulunan Osman Alper Çanak (40) yaralandı.
Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından baygın halde bulunan Çanak, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda yanıklar oluştuğu belirlenen Çanak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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