Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık verilere göre Bolu (110,55), Kars (105,45), Gümüşhane (103,86), Kütahya (101,55) ve Ankara (99,50) 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.

En az COVID-19 vakası görülen iller ise Hatay (7,95), Osmaniye (9,44), Adana (10,92), Edirne (13,69) ve Mersin (16,35)...

Vaka görülme oranı İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.