Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararlar doğrultusunda denizdeki müsilaj, tekne ve deniz süpürgeleri yardımıyla toplanıyor.

Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesindeki çalışmayı Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanvekili Mustafa Tutuk, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, kurum müdürleri ve tersane yöneticileri takip etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çalışmalara başladıklarını söyledi.

Sabah yapılan keşif çalışması sonrası müsilajın rüzgarın etkisiyle tersaneler bölgesinde yoğunlaştığı bilgisine ulaştıklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Burada bugün eş zamanlı olarak Marmara'ya kıyısı olan diğer illerle birlikte bizler de çalışmalarımızı gerek deniz süpürgeleri gerekse gerekli mekanik teknik ekipmanlarla başlatmış bulunmaktayız. 7 gün 24 saat esasına bağlı olmak üzere ilgili paydaşlarla birlikte valimizin başkanlığında kurmuş olduğumuz merkez koordinasyon kurulu bünyesinde çalışmaları günbegün takip edeceğiz."

Yalova'da yoğunluğun olduğu bölgelerin sorulması üzerine Yılmaz, "Şu an bu noktada bir yoğunluk tespit ettik. Sahil kesimi ve açıklarda bir müsilaj yoğunluğunun olmadığını, yoğunluğun ağırlıklı olarak tersane bölgesinde olduğunu tespit ettik ve temizlik faaliyetinde buraya odaklandık." diye konuştu.