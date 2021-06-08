Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 kadın ile kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen İ.S. ve M.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Antalya
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