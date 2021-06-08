Merkez Haliliye ilçesinin Direkli Mahallesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Örtü yangını yaklaşık 100 dönümlük alanda etkili olurken, bölgedeki ağaçlarda zarar gördü.

Alanda soğutma çalışması devam ediyor.