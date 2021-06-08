Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Numune Evler Mahallesi'nde Oğuzhan Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Oğuzhan Ö. idaresindeki araçta bulunan Sevil Ö. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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