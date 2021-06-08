Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenler'de alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Esenler'de bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atışalanı Caddesi'ndeki ev mobilyası satılan 4 katlı alışveriş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İş yerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Alışveriş merkezinde yangın nedeniyle hasar oluştu.
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