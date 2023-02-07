Kentin birçok noktasında kurulan kan bağışı noktalarına gelen Vanlılar, deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya giriyor.

Kentteki muhtarlar, sağlık görevlileri, esnaf, belediye çalışanları, öğrenciler, polisler ve çevre ilçelerden gelenler de kan bağışında bulunarak, depremzedeler için dua ediyor.

Bağışçılardan 112 personeli Ayşenur Cancan, depremin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Cancan, "Nöbetten çıkıp kan bağışında bulunmaya geldim. Daha önce aynı durumu biz de yaşadık. Bize yapılan iyilikleri unutmadık. Depremzedelerin yaşadıklarını tahmin edebiliyoruz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Uzaktayız ama elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yardımlarımızın en kısa zamanda yerine ulaşmasını diliyorum." dedi.

Esnaf Uğur Polater de depremden dolayı oluşan ihtiyacı karşılamak için kan bağışında bulunduğunu ifade ederek, "Arkadaşımla birlikte kan bağışı noktasına geldim. Herkes elinden gelen yardımı yapsın. 2011 yılında büyük bir deprem yaşadık. Rabbim böyle afetleri bir daha yaşatmasın. Ölenlere rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Çiftçi Ferzende Güneş, "Depremzede kardeşlerimiz için kan bağışında bulunmaya geldim. Depremi biz de yaşadık. Ne kadar acı olduğunu biliyoruz. Gıda, giysi, battaniye yardımında da bulunduk. Yardımların en kısa sürede ulaştırılmasını istiyoruz. Allah bu acıları bir daha bizlere yaşatmasın." ifadelerini kullandı.