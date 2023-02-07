İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Merkezde 5 köy, 2 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 14 köy, 8 mezra ve Uludere'de 3 köyde ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 2, ilçelerden Uludere'de 3 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı diğer yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Dün gece kapanan Şırnak-Hakkari kara yolu ile Şırnak-Siirt arasındaki Birini mevkisinde kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde de belediye ekipleri kapanan yollar ve ana arterleri ulaşıma açarak tuzlama çalışması yürütüyor.