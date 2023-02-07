Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta kar nedeniyle 32 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Şırnak'ta devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.
Merkezde 5 köy, 2 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 14 köy, 8 mezra ve Uludere'de 3 köyde ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 2, ilçelerden Uludere'de 3 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı diğer yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Dün gece kapanan Şırnak-Hakkari kara yolu ile Şırnak-Siirt arasındaki Birini mevkisinde kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Kent merkezinde de belediye ekipleri kapanan yollar ve ana arterleri ulaşıma açarak tuzlama çalışması yürütüyor.
Etiketler: Şırnak Kar Yağışı Hava Durumu
Son Haberler
- 10:38
- 10:34
- 10:31
- 10:27
- 10:38
Sıradaki Haber
Yardım malzemesi ve iş makinesi yüklü trenler Kocaeli ve Afyonkarahisar'dan yola çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz