Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erciş'e bağlı Çelebibağ Mahallesi'ndeki Zilan Çayı, Muradiye'deki Bendimahi Çayı ile Akköprü Deresi'nde balıkların göç ettiği bölgelere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak avlanılan 7 ton 700 kilogramı canlı canlı inci kefali, 16 ton 300 kilogram inci kefali, 20 kilogram canlı sazan balığı ve 18 ağ ele geçirildi.

Canlı balıklar, ekiplerce yeniden suya salındı, telef olanlar imha edildi.

Kaçak avlanan 25 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 49 bin 951 lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme döneminin devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların üreme dönemindeki balıkları avlamamaları, satmamaları ve tüketmemeleri konusunda duyarlı olmaları gerektiğini belirten Görentaş, "Ekiplerimiz, jandarma, emniyet ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Hem inci kefali hem de sazangiller sınıfındaki balık türlerimizi üreme döneminde avlamak isteyen kaçak avcılara geçit vermiyoruz." ifadelerini kullandı.