Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da kaçak avlanılan 20 kilogram inci kefali ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak avlanılan 20 kilogram inci kefali ele geçirildi.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İskele bölgesinde kaçak balık avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipleri görerek olay yerinden uzaklaşanların bıraktığı poşetlerde yaklaşık 20 kilogram inci kefaline el konuldu.
Balıkları tekrar suya bırakan ekipler, kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Van Hırsızlık Kaçakçılık
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