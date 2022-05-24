Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, Çanakkale Valiliği himayelerinde Çanakkale Ticaret Borsası ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve ilgili kurumların iş birliğinde etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Polis Denizevi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerde, yemek kültürünün ve Türk mutfağının değerlerinin yansıtıldığını söyledi.

Türk mutfağının değerlerini yaşatmak, bir kültür olarak gelecek nesillere aktarmak ve bu bağlamda evrensel değerlere ulaştırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde programlar hazırladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çanakkale, Türk mutfağında nasıl bir öneme sahip, bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Biz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak tüm araştırmacılarımızla Çanakkale'nin yemek kültürüne dair değerleri araştırıyor ve çalışıyoruz. Çanakkale'nin yemek kültürüne baktığımızda sadece bir coğrafya ile sınırlı olmayan bir kültürle karşı karşıyayız ve bunu da bizler yeşertmeye çalışıyoruz. Bu anlamda, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri bizim kültürümüzün gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olmuştur."

Konuşmaların ardından halk bilimci Senem Özcan tarafından "Çanakkale mutfağı" konulu sunum yapıldı.

Katılımcılar, Çanakkale'nin Lapseki yöresine ait sütlü göceli mantı ile soğanlı ekmek, peynir helvası, koyun yoğurdu ve dondurmanın tadına baktı.

Sütlü göceli mantıyı hazırlayan İlyasköylü Meliha Gencer, programa katkı sunanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen ve Genel Sekreteri Sevcan Elver, kurum müdürleri ile davetliler katıldı.