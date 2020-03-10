Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da iki ayda 142 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 142 bin 581 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında 170 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 142 bin 581 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 240 kişiden 8'i tutuklanırken, 232'si hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: VanSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:01
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