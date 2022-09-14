Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Van'da hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Van-Özalp kara yolu Sıhke Gölü mevkisinde M.A. idaresindeki otomobil ile R.Y. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: İtfaiye Polis Trafik Kazası
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