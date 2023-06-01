Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.06.2023 09:31

Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 14 kişi yaralandı

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 14 kişi yaralandı.

Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 14 kişi yaralandı

Geçen hafta bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki ailenin tarafları, İskele Mahallesi'nde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan 3 kişi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Olayı duyarak hastaneye giden iki ailenin yakınları, hastane bahçesinde yeniden kavga etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kavgada iki taraftan 11 kişi daha yaralandı, bazı araçlar hasar gördü.

Yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı, polis ekipleri hastane çevresinde önlem aldı.

ETİKETLER
Van
Sıradaki Haber
Çanakkale'de yaklaşık iki ayda 180 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:27
Elektrik üretimi martta azaldı
10:20
Plastik kirliliğini önleyen anlaşma yapılabilecek mi?
10:22
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
10:10
Elon Musk yeniden "dünyanın en zengini"
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
09:45
Brent petrolün varil fiyatı 73,08 dolar
'Bin Pınarlı' Kaz Dağları, Bayramiç Barajı'nı doldurdu
'Bin Pınarlı' Kaz Dağları, Bayramiç Barajı'nı doldurdu
FOTO FOKUS
Türkevi'ne dev Galatasaray bayrağı asıldı
Türkevi'ne dev Galatasaray bayrağı asıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ