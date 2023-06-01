Çanakkale'de yaklaşık iki ayda 180 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik 4 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde 168 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 180 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Serbest bırakılan diğer zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 9 tabanca ile 139 mermi ve 4 hassas terazi geçirildi.

Öte yandan, operasyonlar sırasında hakkında çeşitli suçlardan da arama emri bulunan 10 kişiden 8'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.