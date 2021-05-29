Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da gömülü çuvalda uyuşturucu madde bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gömülü çuval içerisinde 10 kilogram 594 gram metamfetamin ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bölekli Mahallesi Yerliharman mezrasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Yapılan aramada kullanılmayan metruk bina içerisinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, gömülü vaziyette çuval içerisinde 10 paket halinde 10 kilogram 594 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Van
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