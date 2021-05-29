Çalı Mahallesi Gri Cadde'deki bir fabrikanın deposunda kimyasalların olduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle depoda maddi hasar meydana geldi.