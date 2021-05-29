Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasındaki kimyasallar bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çalı Mahallesi Gri Cadde'deki bir fabrikanın deposunda kimyasalların olduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle depoda maddi hasar meydana geldi.
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