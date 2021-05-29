Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde Ahmet Mert M. yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Sadullah Y. idaresindek kamyonetle çarpıştıktan sonra ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağır olan Ahmet Mert M., burada yapılan müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası Ankara
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