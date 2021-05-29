Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde Ahmet Mert M. yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Sadullah Y. idaresindek kamyonetle çarpıştıktan sonra ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ahmet Mert M., burada yapılan müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.