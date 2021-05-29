Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maltepe'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Maltepe'de bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, D-100 kara yolu Kadıköy istikameti Küçükyalı mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada otomobildeki Yunus Emre Y. yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, Yunus Emre Y.'nin cenazesi ise morga götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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