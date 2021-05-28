İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Darıca'da operasyon düzenleyen ekipler, bir tır ve depoda arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 6 milyon 328 bin makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.