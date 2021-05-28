Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki şüphelilerin üst aramasında 15 parça tarihi eser ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.Y. ve H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser Kocaeli
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