Altınyayla ilçesinden Gölhisar ilçesine hasta sevki için giden Sağlık Bakanlığı'na ait içerisinde üç personel bulunan ambulans, hasta sevkinin iptal edilmesi üzerine Altınyayla'ya dönüşe geçti.

Gölhisar- Altınyayla arasındaki Dirmilcikbeli'nde ambulansın ön tarafı, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Durumu fark eden ambulanstaki görevli personel, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

Yangın, durumun bildirilmesi üzerine gelen Gölhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Tamamen yanan abulans kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Gölhisar-Altınyayla kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.