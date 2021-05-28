Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Derecik Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, 59 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda, 5 şüpheli ile müşterek hareket ettiği belirlenen 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Samsun Polis
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