Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin düzenlediği çevrim içi programla bir araya gelen Türk dünyasından 71 üniversitenin rektörü; Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi kapsamında planlanan faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Türk dünyasında ortak paydada hareket edebilme projesi

Ev sahibi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, açış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘aile meclisi’ ifadesini vurgulayarak, Türk dünyası üniversiteleri rektörlerinin büyük bir ailenin değerli fertleri olduğunu, düzenlenen çevrim içi toplantı ile Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi’nin hayata geçirilmesi için aile fertlerinin görüşlerini almayı planladıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, “Bölünmüşlüklere rağmen, toprak anlamında bütünleşme olmasa bile, aynılıkları ve benzerlikleri olan Türkler’in eğitim, kültür, tarih, ekonomi gibi alanlarda ortak paydada hareket etmeleri çok önemlidir.

Bu anlamda romantik bir düşünceye sahip olmadan ortak paydada hareket edebilme kapasitesinin geliştirilmesi için dil, tarih, eğitim ve ekonomi alanlarında köprülerin kurulması şarttır. İsmail Gaspıralı’nın dilde, işte, fikirde birlik düsturu bu noktada çok önemlidir.

Bunların yanı sıra Türk dünyasındaki güçlü bir ilişkinin 21. yüz yıldaki tüm siyasal dengeleri etkileyeceği de aşikârdır. Türk dünyasında ortak paydada hareket edebilme kabiliyetinin gelişmesine katkı sağlamak için Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı proje fikri ortaya çıkmıştır.” dedi.

İş Birliği Protokolü İmza Töreni’ne katılan rektörler projeye tüm imkânlarıyla destek vereceklerini, planlanan işlerin gerçekleştirilmesi için Üniversitelerinde hemen harekete geçileceğini ifade ettiler. Toplantının rektörler düzeyinde en geniş katılımla düzenlenen protokol imza töreni olduğuna dikkat çeken rektörler, ‘bir üniversiteden ötesi’ sözünü slogan olarak belirleyen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Türk dünyasının geliştirilmesi konusunda lokomotif olmaya devam ettiği düşüncelerini de dile getirdiler.

Dijital Türk dünyası vatandaşlığı dersi

Proje koordinatörlerinden Prof. Dr. Erdal Bay ile Doç. Dr. Oktay Özgül, proje kapsamında üniversitelerde seçmeli ders olarak Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersinin okutulacağı, derslerin her dönem uzaktan eğitim olarak farklı bir üniversite tarafından sürdürüleceği bilgisini verdi.

Derslerde öğrencilerin Türk dünyası bilim insanları ile kanaat önderlerinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmalarının sağlanacağı bilgisini de veren proje koordinatörleri, öğrencilerden Türk dünyasının sorunlarına ilişkin tespit ve çözüm önerilerine yönelik proje önermeleri isteneceğini söyledi. Projeye göre başarılı öğrenciler arasından seçilecek olanlar, “Farabi” gibi “bilim kamplarına” da katılabilecek.

Öğrencilere Türk dünyası vatandaşlığı pasaportu

Projenin öncelikli unsurlarından biri de Türk dünyasından öğrencilerin “Türk Dünyası Vatandaşlığı Pasaportu” alarak, öğrenim görebilmeleri olacak. Böylece Türk dünyası öğrencileri ortak pasaporta sahip olabilecek.

Halka yönelik etkinlikler

Proje kapsamında ortaya konulan ürün ve içerikler, yetişkin eğitimi bağlamında, Türk dünyası vatandaşlarının da erişimine açılacak. Böylece Türk dünyası hakkında bilişsel ve duyuşsal farkındalıklar arttırılabilecek.

Türk dünyası dijital vatandaşlığı sempozyumu

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi’nin ortağı olan üniversitelerin yöneticileri ve temsilcileri, 2021 Ekim ayında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Sempozyuma katılarak, projeyle ilgili toplantılar yapacak.