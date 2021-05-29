Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Akşam saatlerinde Karasu Çevreyolu Güneşler mevkisinde Oğuz Han S. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki Metehan K., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sürücü Sarı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası Sakarya
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