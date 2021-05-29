Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karaman'ın Ermenek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İlçe girişinde M.A. idaresindeki kamyonet, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 kiii ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası Karaman
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