Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.