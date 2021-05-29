Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Gaziantep Polis
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