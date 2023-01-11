Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da geçen yıl 2 bin 614 kişi yakalandı
Van'da jandarma ekiplerince 2022'de yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 2 bin 614 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce, geçen yıl şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 614 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: Van
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