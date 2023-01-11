Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen yıl şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 614 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.