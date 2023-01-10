İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Emniyet Müdürlüğü ek binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

2022’de Emniyet Teşkilatı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlere dikkat çeken Kıraç, kentten kurallara uymayan 40 bin aracın sürücüne cezai işlem uygulandığını ifade ederek, “2022’de icra edilen trafik denetimi çalışmalarında toplam 219 bin araç sürücüsünü denetlenmiş, kurallara uymayan 40 bin araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulanmıştır. Bu ceza tutarı da 25 milyon 628 bin TL’dir. Denetimlerimizi yeni yılda da aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

‘22 KADIN KORUMAYA ALINDI’

Kadına şiddetle mücadele çalışmaları hakkında da bilgi veren İl Emniyet Müdürü Kıraç, “2022’de 22 kadın korumaya alınmış. KADES uygulamasını kullanan kadın sayısı da artıyor. 2020-2021 yılları arasında 3 bin kadın uygulamayı indirmiş. Sadece 2022’de ise 6 bin 612 kişi KADES kullanmaya başladı. Genel manada bir artış yok” ifadelerini kullandı.

‘12 ÖRGÜT ELEMANI TESLİM OLDU’

Terörle mücadele çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü belirten Kıraç, 2022’de Batman’da 12 terör örgütü elemanının ikna çalışmaları kapsamında teslim olduğunu söyledi. Kıraç, “Bakanlığımız ile koordineli çalışmalar kapsamında 12 terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Ayrıca Batman’daki bazı ailelerimiz de Diyarbakır’daki annelerin eylemine katılarak destek sunmuştur” dedi.

Müdür Kıraç, Batman’da geçen yıl yakalanan uyuşturucu miktarını da açıklayarak, şunları söyledi:

“1 yılda narkotik ekiplerimiz 406 kilo 841 gram esrar, 27 kilo 886 gram metamfetamin, 11 kilo 444 gram eroin, 2 bin 409 adet ecstasy hap, 201 gram bonzai, 72 gram kokain, 186 kök Hint keneviri, 147 adet sentetik ecza, 15 hassas terazi ele geçirmiştir. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projemizin faydalarını görüyoruz. Bu illeti şehrin tüm dinamikleriyle bitirebiliriz. Bu manada tüm halkımızdan destek bekliyoruz.”