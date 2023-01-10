İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte dolar sürüleceği bilgisi üzerine Saraykent Mahallesi'nde 2 şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

A.H. ve A.K'nin adreslerinde yapılan aramada, sahte 35 bin 550 dolar bulundu.