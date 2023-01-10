Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de yaylada mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Rize'de kar nedeniyle otomobille yaylada mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişi kurtarıldı.
Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çamlıhemşin ilçesinin Pokut Yaylası güzergahında 2 kişinin, içinde bulundukları aracın kara saplanması sonucu mahsur kaldığı ihbarı alındı.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, mahsur kalan Suudi Arabistan uyruklu kişilerin ilçe merkezine getirilmesini sağladı.
Söz konusu 2 kişinin sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Rize Kar Yağışı
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