Katran İlkokulunda öğretmen Hümeyra Yılmaz, öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla Mavi Kapak Projesine destek verdiklerini, engelli birini tekerlekli sandalyeye kavuşturmak istediklerini söyledi.

Öğrencileriyle plastik mavi kapak toplamaya başladıklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yaklaşık iki ay önce öğrencilerimiz boş zamanlarında okul öncesi ve sonrasında köyde mavi kapak toplamaya başladı. Şu an binlerce kapak topladık. Amacımız engelli bir bireye tekerlekli sandalye kazandırmak. Küçük yaşlarında duyarlılık gösterip engelli vatandaşlara yardımcı olmak için plastik mavi kapak toplayan öğrencilerime ve onlara destek veren velilere örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederim."