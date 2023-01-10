Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te yoğun sis etkili oldu
Siirt'te sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis dolayısıyla ulaşım olumsuz etkilendi.
Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş 15 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Siirt-Kurtalan kara yolunu kullanan sürücülere, araçlarında sis farlarını yakmaları uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Siirt Hava Durumu
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