Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis dolayısıyla ulaşım olumsuz etkilendi.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş 15 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Siirt-Kurtalan kara yolunu kullanan sürücülere, araçlarında sis farlarını yakmaları uyarısında bulunuldu.