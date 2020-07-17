Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Aydoğan'ın (29) cenazesi, törenin yapılacağı Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene şehidin annesi Mediha, ağabeyleri Emrah ve Emre Aydoğan ile yakınları, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, bazı milletvekilleri e çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa Müftüsü İzani Turan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere Hamitler Şehitliği'ne götürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait insanlı keşif uçağının, Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu 7 emniyet mensubu şehit olmuştu. Tokat'ın Turhal ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan'ın babası Ahmet Aydoğan'ın vefat ettiği öğrenilmişti.