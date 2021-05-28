Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 11:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da durdurulan araçta eroin ve metamfetamin ele geçti
[Fotoğraf: DHA]
Van’da polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçta 11 kilo 300 gram eroin ile 13 kilo 490 gram metamfetamin ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.
Aramada, 11 kilo 300 gram eroin ile 13 kilo 490 gram metamfetamin ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Van
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