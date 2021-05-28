Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 30 göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyünde A.B. ve S.M.Y. yönetimindeki ticari taksilerde Suriye uyruklu 10, Ahmetler köyünde ormanlık alanda da Afganistan uyruklu 17 göçmeni yakaladı.
Lüleburgaz ilçesinde sürücü A.C, kullandığı tırın kasasında insan sesleri duyması üzerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ahmetbey beldesi yakınlarında jandarma ekiplerince yapılan aramada tırın kasasında 3 Irak uyruklu göçmene rastlandı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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