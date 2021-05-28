Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman'da seyir halindeki kamyon alev aldı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman’da seyir halindeki arpa yüklü kamyonda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Boğazönü köyü yakınlarında Yasin Ş.'nin kullandığı arpa yüklü kamyon, motor bölümünden yanmaya başladı.
Sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Kamyon, alev alev yanarken, çevrede toplananlar da izledi.
İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp, söndürdü.
Son Haberler
- 12:32
- 12:34
- 12:47
- 12:12
- 12:14
Sıradaki Haber
e-Nabız koronavirüs aşı durumu sorgulama nasıl yapılır? e-Nabız giriş yapma...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz