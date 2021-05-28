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Gözaltına 6 şüpheli şahıs hakkında, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile adli işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda; tabanca iğnesi, namlu açma aparatı, namlusu açılmaya hazır kurusıkı tabanca, otomatik av tüfeği ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçelerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

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