Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırşehir'de silah ve mühimmat kaçakçılığı: 6 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akpınar ve Kaman ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu düzenledi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçelerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda; tabanca iğnesi, namlu açma aparatı, namlusu açılmaya hazır kurusıkı tabanca, otomatik av tüfeği ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına 6 şüpheli şahıs hakkında, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kırşehir Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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