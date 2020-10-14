Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da bazı alanlarda verilen imar yetkisi 1 yıl uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Van'da depremden sonra verilen, bazı alanlarda imar planlarıyla arazi ve arsa düzenlemeleri yapma, yaptırma ve onaylama yetkisi 1 yıl uzatıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Van'da 2011'de meydana gelen deprem nedeniyle güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir yeni yerleşim yerleri oluşturarak şehrin marka değerini artırmak, gelişmesine katkı sağlamak ve oluşturulacak yeni yerleşim yerinde kamu yatırımlarının gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, Bakanlar Kurulu kararıyla şehirdeki bazı alanlarda yetkilendirilmişti.
Bu kapsamda Bakanlığa verilen bazı alanlarda imar planları ile her türlü arazi ve arsa düzenlemeleri yapma, yaptırma ve onaylama yetkisi Cumhurbaşkanı Kararıyla 19 Ekim 2020'den itibaren 1 yıl süreyle uzatıldı.
Etiketler: Van imar yetkisi Çevre ve Şehircilik BakanlığıSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:30
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