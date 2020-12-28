Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 9,5 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da 9,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki iş yerine operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada 18 parça halinde 9,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.F, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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