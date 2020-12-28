Sağlık Bakanlığı 27 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 172 bin 113 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 17 bin 205. Bugünkü hasta sayısı 2 bin 806 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 21 bin 196.

Son 24 saatte 254 hasta vefat etti, 21 bin 196 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 23 milyon 777 bin 926, toplam vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578, toplam vefat sayısı 19 bin 878, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 309, hastalarda zatüre oranı %4.1, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 15 bin 230 oldu.