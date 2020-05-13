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Van'da 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Esenyamaç Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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