Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Esenyamaç Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.