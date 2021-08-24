Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 593 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 593 bin 150 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramalarda 593 bin 150 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Van Uyuşturucu Narkotik
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