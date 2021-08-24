Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramalarda 593 bin 150 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.