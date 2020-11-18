İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrasında operasyon düzenledi.

Üç ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 38 bin 750 paket kaçak sigara bulundu.

İki kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.