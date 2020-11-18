Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 38 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde 38 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrasında operasyon düzenledi.
Üç ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 38 bin 750 paket kaçak sigara bulundu.
İki kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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