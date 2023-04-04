İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, evin tandır ve kömürlük olarak kullanılan bölümlerinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.