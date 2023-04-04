Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 05:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
O.A. idaresindeki hafif ticari araç ile M.T. yönetimindeki minibüs TEM otoyolunda çarpıştı.
Kazada şantiye işçilerini taşıyan minibüste bulunan M.T., H.K. ve R.Ö. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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