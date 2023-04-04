Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 03:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ö.S. idaresindeki hafif ticari araç, D-100 Karayolu, Gebze kesimi, Topçular Caddesi kavşağında dönmeye çalıştığı sırada L.H. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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